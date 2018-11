Toezichthouders: oververhitting door lage rente en woningtekort

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM (ANP) - De eerste stappen om de oververhitting op de huizenmarkt tegen te gaan, zijn gezet. Toezichthouders in het zogeheten Financieel Stabiliteitscomité (FSC) hebben in „verkennende gesprekken” onder meer gepraat over aanpassingen van het te lenen bedrag door consumenten, mogelijke aanpassingen van de limiet voor waarderingen en taxaties van huizen en het zwaarder laten meetellen van hypotheken als risico op de balans van banken.