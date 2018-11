Zinkreus Nyrstar smelt weg op beurs

De Amerikanen zien nauwelijks nog toegevoegde waarde van het concern komen. ABN Amro adviseerde maandag het schip maar beter maar helemaal te verlaten.

Het ziet niet meer dan een waarde €0,01, tegen een koers bij het slot van €0,62.

De koers van de zinkreus zakte al sinds een keihard rapport van zakenbank Morgan Stanley. De stevige winst- waarschuwing, in combinatie op 21 september met een afwaardering van kredietbeoordelaar Moody’s, liet het aandeel Nyrstar toen al 36% zakken in een dag tijd.

Het crashte maandag met nog eens 41% verlies tijdens de handelsdag op de waarschuwing van ABN. Het bedrijf heeft nog een marktwaarde van €81 miljoen, tegen €2 miljard bij de notering in 2007. In september haalde ING Nyrstar al van de kooplijst.

Vrijwel waardeloos

Het bedrijf gaat „onvermijdelijk” naar een schuldsanering, aldus analist Philip Nghoto. Zijn analistenrapporten met waarschuwingen hebben beleggers dit jaar relatief het meeste opgeleverd.

Nghoto voorspelde dat de aandelen praktisch waardeloos zullen worden: wie dat rapport tijdig had gevolgd en short ging in Nyrstar, rekenend op koersverlies, had goed verdiend.

De koersdaling dreunt door bij het niet-beursgenoteerde grondstoffenhandelsbedrijf Trafigura, een van de grootste handelsondernemingen, tevens de grootste aandeelhouder van het bedrijf Nyrstar.

Miljoenenschuld

Volgend jaar moet Nyrstar voor €340 miljoen aan obligaties herfinancieren. De markt zoekt nu naar signalen van Trafiguara om het bedrijf snel financieel te ondersteunen.

Het rendement van het smelten van zink is bovendien gedaald door de ingezakte metaalprijzen.

De winstgevendheid van het smelten zal komende jaren wel verbeteren, aldus ABN Amro. Maar de zware schuldenlast van het bedrijf betekent dat iedere operationele tegenvaller direct de cashflow opvreet, aldus analist Ngotho.

Hij ziet de meeste kansen in een ruil van investeringen voor aandelen, mogelijk met een uitgifte van aandelen voor Trafigura, een zogeheten private share placement.

De grondstoffenhandelaar zou zeker 20% belang willen houden vanwege de leveringszekerheid van zink die het voor het bedrijf wil garanderen.

