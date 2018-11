Hoe zit het met de koopkracht in jouw gemeente?

De gemeente Renswoude (provincie Utrecht) blijkt de gemeente waar inwoners er relatief het meest op vooruit zijn gegaan: 1,4%. Dit komt omdat er in deze gemeente relatief veel paren met kinderen en werkenden wonen, en minder gepensioneerden.

Ook Neder-Betuwe (1,2%), Staphorst en Lopik (1,1%) en Bunschoten, Rijssen-Holten en Zwartewaterland (1%) gingen er om dezelfde reden relatief veel op vooruit. Dit zijn allemaal gemeenten die tot de Bijbelgordel behoren, gemeenten met een hoog percentage protestant-christenen.

Gepensioneerden

Koopkrachtverlies was er juist in de meer welvarende gemeenten. De gemeente Rozendaal (Gelderland), de rijkste gemeente van Nederland, verloor de meeste koopkracht: -0,5%.

Dit komt omdat er in dit lommerrijke villadorp relatief veel welgestelde gepensioneerden wonen. Gepensioneerden met een (groter) aanvullend pensioen, vanaf €20.000 per jaar, leverden de meeste koopkracht in, omdat pensioenfondsen veelal niet hebben kunnen indexeren in 2017. Ouderen met alleen AOW of een klein pensioen, tot €10.000, gingen er wel iets op vooruit.

Ook in de gemeenten Gooise Meren, Laren en Vlieland (-0,3), Wassenaar, Bloemendaal, Blaricum en Schiermonnikoog (-0,2%) en Haren, Heemstede, Hulst, Waterland en Vaals (-0,1%) verloren inwoners aan koopkracht.

