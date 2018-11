Woekerpoliswoede bij Achmea-kantoor

Met bussen komen de boze consumenten aan bij het hoofdkantoor van verzekeraar Achmea in Zeist. De Consumentenbond en claimclub Woekerpolis.nl hebben na afloop van een woekerpolisevenement waarbij klanten vragen konden stellen aan adviseurs, een uitstapje naar Achmea georganiseerd.

Met megafoon staan Bart Combée (directeur Consumentenbond) en Ab Flipse van Woekerpolis.nl bij het kantoor. Ze worden volledig welkom geheten door de verzekeraar. Volgens de twee initiatiefnemers heeft Achmea honderdduizenden consumenten niet voldoende gecompenseerd voor te hoge verborgen kosten. Ze sommeren Achmea binnen twee weken in gesprek te gaan, anders dagen ze de verzekeraar voor de rechter. Flipse overhandigde de sommatie aan Frans van der Ent, directievoorzitter Pensioen en Leven van Achmea.

’Onacceptabel’

Bart Combée: „We hebben Achmea meerdere malen gevraagd om te komen met een eerlijke compensatieregeling voor hun klanten, maar tot nu weigert het bedrijf dat. Dat is voor ons onacceptabel. De woekerpolisaffaire is één van de grootste financiële schandalen uit de geschiedenis en fouten uit het verleden moeten rechtgezet worden. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.”

In de afgelopen jaren worden er geregeld collectieve procedures gevoerd door claimorganisaties, tegen alle verzekeraars. De Consumentenbond is dit jaar een Claimservice begonnen om de strijd aan te binden tegen ’sjoemelende bedrijven’. Woekerpolis.nl werkt nu samen met de Consumentenbond om actie te kunnen voeren en meer publieke druk te zetten op verzekeraars.

Tien jaar woekerpolisdossier

Dat is volgens de claimclub nodig, omdat het dossier nog steeds voorsleept. Verzekeraars verkochten vooral sinds de jaren negentig tot 2008 veel belegggingsverzekeringen in combinatie met een hypotheek of pensioenproduct. Hierin zaten hoge verborgen kosten, die de inleg soms grotendeels opaten, zeker in de tijd dat beleggingsrendementen laag uitvielen. Sinds in 2008 die verborgen kosten de aandacht kregen, zijn al ruim tien jaar klanten en verzekeraars met elkaar in conflict, vaak via de rechter. Ook al zijn er in de afgelopen tien jaar geregeld compensaties betaalt, denken claimclubs dat er nog meer in het vat zit.

Ab Flipse: „Consumenten zoeken een oplossing om straks hun hypotheek te kunnen aflossen of van hun welverdiende pensioen te kunnen genieten. En ze willen hun geld terug. Onze vereniging gaat net zo lang door tot we dat bereikt hebben.”

’Miljardenschade’

Achmea heeft volgens de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis 800.000 beleggingsverzekeringen verkocht. Als totale schade van de hoge verborgen kosten, gokken de twee organisaties op 4 miljard euro. Wel geeft de claimclub doorgaans toe dat 80% van de consumenten nooit compensatie zal opvragen. In die zin zouden bedragen al veel lager uitkomen.