Philips werft eerste patiënt voor onderzoek

Het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf hoopt in de komende twaalf tot achttien maanden in totaal 345 patiënten te werven voor het onderzoek, dat wordt uitgevoerd op tientallen locaties in de Verenigde Staten, Europa en Australië. De studie moet uitwijzen of de behandeling met de Stellarex effectief en veilig is.

Volgens Philips lijden wereldwijd zo'n 250 miljoen mensen aan aandoeningen aan het perifere vaatstelsel, waar de te behandelen vaatvernauwingen onder worden geschaard. Vooral in de Verenigde Staten komt de ziekte veel voor.