Nieuwe internetsuper Crisp richt zich op vers

Crisp wil zes dagen per week in heel Nederland onder meer verse groente, fruit vis, pasta en kaas gaan bezorgen. Bestellingen die vóór 22.00 uur zijn gedaan, worden uiterlijk de volgende avond thuisgebracht.

Trend

Crisp hoopt te profiteren van de trend dat steeds meer Nederlanders verse producten kopen en ook hun boodschappen steeds vaker thuis laten bezorgen. „Natuurlijk is de online supermarkt in opkomst”, zegt mede-oprichter Tom Peeters. „Wij zien dat mensen niet alleen veranderen hoe ze shoppen, maar ook in wat ze kopen. De bron van voedsel is weer terug in beeld. In 2017 steeg de verkoop van duurzaam voedsel met 25%”, aldus Peeters, die overigens eerder aan de basis stond van online meubelhandel Westwing.

De nieuwe internetsupermarkt is in april opgericht en telt inmiddels dertig medewerkers. Het bedrijf heeft €3 miljoen aan startkapitaal opgehaald bij Nederlandse ondernemers en investeerders.

Supermarktexpert Erik Hemmes vindt het begrijpelijk dat Crisp zich gaat richten op verse producten. „Vers is de helft van de supermarktomzet. Dat is op zich niet zo gek”, stelt Hemmes. „Aan de andere kant zie je dat mensen die voor het eerst hun boodschappen laten thuisbezorgen vooral nonfood bestellen. Pas daarna gaan zij ook verse artikelen via internet kopen”, aldus de supermarktdeskundige.

Concurrentie

Hemmes denkt dat Crisp felle concurrentie krijgt van AH.nl, Jumbo.com en Picnic. Die internetsupermarkten verkopen ook veel verse producten.

Volgens Hemmes zet de nieuwkomer een stap die sommige supers niet aandurven. „Een aantal supermarkten heeft er bewust voor gekozen om niet in deze online markt te stappen, omdat het niet rendabel voor ze is. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan Dirk van den Broek en Nettorama.”