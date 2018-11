Siemens bouwt digitale tweeling van patiënt

,,Iedereen krijgt, stapsgewijs, zijn unieke digitale tweeling”, zegt Bernd Montag, ceo van Siemens Healthineers, de voormalige medische divisie van industrieel conglomeraat Siemens, over de digitalisering van zorg waarop veel medische bedrijven zich momenteel op richten.

„Onze klanten zoals ziekenhuizen kunnen met apparatuur en steeds actuelere data over je lichaam ook organen van je simuleren. We hebben er nu al een van het hart, waarbij je kunt zien hoe het potentieel gaat reageren. Met daarin alle data en potentieel alle nieuwe medische studies en de constante monitoring van je gezondheid.”

Zelf data geleverd

Met toestemming van die consument of patiënt lezen de grote mainframecomputers, dankzij voortdurend lerende kunstmatige intelligentie-software, hoe gezond mensen in alle levensfasen blijken te zijn.

Consumenten leveren overigens zelf al veel data, zoals met smart-sporthorloges, stappentellers of online dieetprogramma’s met calorieëngebruik. Ziekenhuizen kunnen die data toevoegenaan de digitale tweeling als consumenten daarmee instemmen.

De vraag is of patiënten die digitale tweeling erbij wel zo prettig gaan vinden. Montag: „Ik denk het wel. Wij willen dat je al vroeg probeert je gezondheidsproblemen voor te zijn. Die zorgen nu voor hoge kosten. Het wordt veel interactiever voor medische instellingen. Een vorm is dat je als consument desgewenst de tip krijgt om morgen weer te gaan sporten of meer te bewegen.”

Arts inboeken

De huidige medische aanpak is relatief conservatief, stelt de voormalige basketballer en fervente sporter. „Mijn kinderen zullen niet meer accepteren dat je wel online een restaurant kunt boeken, maar dat je niet online een tijdstip met je arts kunt inboeken.”

Het groeiende tekort aan gekwalificeerd medisch personeel jaagt bovendien de versnelling van deze vernieuwende kunstmatige intelligentie in de zorg aan. „Kunstmatige intelligentie vervangt het routinematige en soms vervelende werk van personeel. Het vergroot de betrouwbaarheid van routinewerk, tegelijkertijd traint apparatuur chirurgen bijvoorbeeld voor precisiediagnoses.”

In Nederland claimt Siemens marktleider te zijn met imaging-systemen die chirurgen op een beeldscherm via bijvoorbeeld een lies laten opereren.

Geen vervanging arts

Er zit volgens Siemens overigens wel een grens aan de inzet van ‘robot-technologie’ en datagebruik. „Medische zorg blijft uniek, omdat die altijd gebaseerd op vertrouwen van mensen in artsen en medisch personeel, waarop toezicht is. In die zin zal kunstmatige intelligentie artsen vooral ondersteun. Kunstmatige intelligentie gaat artsen niet vervangen”, zegt Montag, ,,maar de arts die kunstmatige intelligentie inzet zal wel de arts vervangen die zonder werkt.”

Siemens heeft afgelopen dertig jaar aan de machinekamer van de digitale tweeling gewerkt. De medische tak van het in 1847 door Werner von Siemens en Johann Halske opgerichte Duitse concern ontwikkelde steeds verfijndere diagnose- en analyse-apparatuur, schoolt medisch personeel en heeft in Duitsland en Nederland, met Philips en GE, een leidende rol als leverancier aan ziekenhuizen. ,,We werken ook intensief samen met de medische spelersstaf van Bayern München”, voegt Montag toe.

Aanpak kankercellen

Siemens Healthineers investeert momenteel bovengemiddeld in medisch onderzoek en ontwikkeling, met een accent op bestrijding van kankervormen en hart- en vaatziektes, zo’n 10% van zijn totale omzet. ,,Dankzij datagebruik wordt medische zorg steeds preciezer”, verwijst hij naar de mogelijkheden om kankercellen in een lichaamsdeel op de vierkante centimeter gericht te bevechten bij minimale weefselschade.

In maart dit jaar ging Siemens Healthineers naar beurs, voor een aparte notering naast de Siemens Group. Maar deze medische afsplitsing, met 50.000 werknemers in 160 landen en €13,4 miljard jaaromzet, claimt gebaseerd op marktkapitalisatie nu al bij de tien grootste bedrijven in Duitsland te behoren.

Siemens Healthineers levert niet direct aan consumenten, zoals concurrent Philips nog doet met elektrische tandenborstels, maar aan bedrijven en instellingen zoals ziekenhuizen.

Ziekten voorkomen

,,We proberen een gps van medische zorg te bouwen: we zien waar de patiënt naartoe op weg is in zijn gezondheid. Met onze apparatuur en diensten kunnen onze klanten, zorginstellingen, aanbevelingen doen. Dat”, zegt Montag, ,,is waar de grootste groeikansen komende jaren zijn. Momenteel gaat van alle kosten 90% naar medische ingrepen en verzorging, bijna 10% naar diagnose en de rest - een fractie dus - naar het voorkomen dat we ziek worden.

Terwijl je wilt voorkomen dat mensen ziek worden. Dat gaat nu al razendsnel veranderen, we zien het aan de behoeften die jongeren - de steeds beter geïnformeerde consument - heel duidelijk tegenover ziekenhuizen formuleren.”

De topman is daarbij niet noodzakelijkerwijs uit op overnames voor de groei die aandeelhouders eisen. Montag: „Er komt zeker consolidatie in deze sector. Maar we zijn al groot. Het voordeel van onze huidige financiële positie is dat we geen overname hoeven te doen. We kunnen het wel.”