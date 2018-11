Burn-out jongerenkwaal

Daarmee zijn de jongeren de ouderen voorbij als het om burn-outs gaat. Twee jaar geleden hadden de 55- tot 65-jarigen nog de grootste kans om opgebrand te raken op werk. Het aandeel 55-plussers met werkgerelateerde vermoeidheidsklachten is sindsdien wel gestegen, maar veel minder hard dan bij de leden van de zogenoemde millennial-generatie.

Welke generatie is het vaakst moe? Kijk hieronder of klik hier voor de grafiek. De tekst gaat onder de graphic verder.

Over de hele linie is het aantal werknemers met burn-outklachten, zoals (emotionele) uitputtingsklachten, gestegen van 13 naar 16%. Opvallend is ook de opkomst van de burn-out onder 65-plussers met een baan: twee jaar geleden had 2,2% in die groep last van werkvermoeidheid, inmiddels is dat 7,2% – meer dan een verdrievoudiging.

Psychische klachten zijn een plaag voor werkgevers. Vorige week bleek nog dat burn-outs en aanverwante klachten in één van de drie gevallen aan de wortel liggen van langdurig verzuim. Wie eenmaal opgebrand thuis zit, doet er bovendien steeds langer over om terug te komen: gemiddeld meer dan zeven maanden, aldus arbo-dienstverlener ArboNed.