Slagerij Slagter Schagen – een grote S met drie woorden erachter op de etalage. Het was het bedrijf van mijn opa. Mijn andere opa had een boerderij – en later een camping. Mijn vader had een eigen praktijk. Kortom: ik ben bekend met het familiebedrijf en wat het betekent als dit niet langer verbonden is met de familie.