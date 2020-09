'Nvidia nadert overname chipbedrijf ARM voor 40 miljard dollar'

Mogelijk kan deze week al een overeenkomst worden aangekondigd. In juli werd door ingewijden al gemeld dat Nvidia in vergevorderde onderhandelingen was om ARM over te nemen.

SoftBank kreeg het in Cambridge gevestigde ARM in 2016 in handen voor een bedrag van 32 miljard dollar. ARM levert chiptechnologie voor gebruik in bijvoorbeeld smartphones, waaronder aan Apple. Door een verkoop kan SoftBank de schuld verder verlagen.