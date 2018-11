Ambassadeur Peter Wilson Ⓒ Foto Anko Stoffels

’Muiterij’, ’een politieke hoax’: het Britse parlement heeft weinig goeds te zeggen over premier Theresa Mays Brexit-plannen. Maar daar moeten we ons niet door laten afleiden, zegt de Britse ambassadeur in Nederland Peter Wilson. „Ik heb er vertrouwen in dat er een akkoord komt.”