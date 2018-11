Rabobank bekijkt verkoop onderdelen in VS

Het zou gaan om onderdelen van de Amerikaanse tak van Rabobank die zich bezighouden met vermogensbeheer en met diensten aan winkeliers. Rabobank N.A., zoals die Amerikaanse tak heet, heeft volgens gegevens van de Federal Reserve in totaal bezittingen ter waarde van 13,5 miljard dollar.

In 2014 werd ook al eens gekeken naar een verkoop van dezelfde onderdelen, maar dat kreeg toen geen vervolg. Later werd bekend dat justitie in de VS Rabobank onderzocht vanwege de verwerking van verdachte betalingen. De bank moest uiteindelijk 368 miljoen dollar betalen voor die kwestie.