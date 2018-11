Brood wordt dubbeltjes duurder

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), een kennis- en adviesbureau voor de bakkerijsector, meldt dat de bakkers niet anders kunnen dan de kostenstijgingen doorberekenen in de prijzen. In totaal verwacht het NBC dat de broodprijs komende maanden 7 tot 10 procent gaat stijgen.

Verhoging btw-tarief

De belangrijkste oorzaak is de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent die het kabinet per 1 januari doorvoert op voedingsmiddelen. Samen met de hogere grondstofprijzen, vooral tarwe, loonstijgingen en hogere transportkosten door stijgende brandstofprijzen ontkomen bakkers er volgens NBC niet aan om de kostenstijgingen door te berekenen in het brood.

Gelijkmatig uitsmeren

Wel adviseert NBC bakkers om de kostenstijging gelijkmatig uit te smeren over alle broodproducten. NBC-directeur Flip van Straaten benadrukt dat ondanks de prijsstijging brood in Nederland nog steeds goedkoop is.