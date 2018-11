'Maleisië wil 600 miljoen terug van Goldman'

Het fonds is de spil in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige Maleisische premier Najib Razak zou jaren geleden staatsgeld via het fonds hebben laten wegsluizen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de top van Goldman persoonlijk mee zou hebben gewerkt aan de deals.

Minister van Financiën van Maleisië Lim Guan Eng zei maandag dat hij alle aan Goldman betaalde bedragen terug wil hebben aangezien Goldman schuld heeft bekend. Daarmee doelt hij op een bankier bij Goldman die inderdaad heeft toegegeven aan het schandaal te hebben meegewerkt.