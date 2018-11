Tech zet Nikkei flink lager

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio raakte 2,1 procent kwijt op 21.810,52 punten. De Japanse toeleveranciers van Apple gingen in de uitverkoop na nieuwe signalen over een tegenvallende interesse in de nieuwe iPhone-modellen. Japan Display zakte 9,5 procent, Murata Manufacturing verloor 4,8 procent en TDK leverde ruim 6 procent in.

Andere technologiebedrijven als Sony en Advantest daalden tot 3,2 procent. De Japanse automakers stonden ook onder druk door de dreiging van mogelijke Amerikaanse invoerheffingen op auto's. Honda en Toyota verloren tot 2,4 procent.

De All Ordinaries in Sydney sloot 1,8 procent lager en de Kospi in Seoul zakte 0,5 procent. De Zuid-Koreaanse technologiereuzen Samsung en SK Hynix daalden 2 en 3,9 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai klom 1,1 procent.