Laatste kans voor nieuwe begroting Italië

Gaat vicepremier Luigi Di Maio inbinden? Ⓒ EPA

BRUSSEL (ANP) - De Italiaanse regering kan dinsdag nog een herziene ontwerpbegroting voor 2019 in Brussel inleveren. Er is geen tijdstip vastgelegd maar officieus om middernacht vervalt de termijn die de Europese Commissie het land heeft gegeven om de vorige maand afgekeurde begroting over te doen.