Deutsche Bank zoekt nieuwe voorzitter

Ook is er in de afgelopen jaren veel kritiek geweest over het functioneren van Achleitner zelf. De grootste bank van Duitsland verkeert onder zijn toezicht al enige tijd in zwaar weer, met onder meer een gedaalde beurskoers, grote verliezen en hoge boetes voor misstanden uit het verleden. Deutsche Bank werkt inmiddels aan een reorganisatie waarbij duizenden banen verloren gaan.

Achleitner vertrekt mogelijk nog niet heel snel bij de bank. De Oostenrijker, die al sinds 2012 de raad van commissarissen voorzit, zou zijn huidige termijn nog willen afmaken, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Die periode eindigt pas in 2022. Deutsche Bank laat in een reactie in het midden wanneer Achleitner precies het stokje wil overdragen.