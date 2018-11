Duurzame palmolie in voedingsindustrie gedaald

Ⓒ AFP

DEN HAAG (ANP) - Het aandeel duurzame palmolie dat door de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt is vorig jaar iets afgenomen. In 2017 was 88 procent van de gebruikte palmolie gecertificeerd duurzaam, een jaar eerder lag dat nog op 90 procent. In 2015 was het 84 procent.