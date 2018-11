Grote afschrijving LeasePlan in Turkije

LeasePlan kondigde begin oktober aan naar de beurzen in Amsterdam en Brussel te willen, maar een week later werden de plannen afgeblazen. Naar eigen zeggen was dat vanwege de slechte omstandigheden op de aandelenmarkten. Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld.

De afschrijving in Turkije bedraagt 73 miljoen euro, zo bleek dinsdag uit een handelsbericht. Het nettoresultaat van LeasePlan zakte in de afgelopen periode op jaarbasis met 48 procent tot 67 miljoen euro.

Onderliggend en exclusief de Turkse afschrijving verbeterde de nettowinst met 6 procent tot 147 miljoen euro. De vloot van LeasePlan groeide met bijna 7 procent tot ruim 1,8 miljoen voertuigen.