Amazon kiest voor New York en Virginia

Long Island City in the Queens vindt Amazon geschikt als een locatie voor het tweede hoofdkantoor. Ⓒ AFP

SEATTLE (ANP/RTR) - Internetreus Amazon is van plan zijn tweede hoofdkantoor te verdelen over New York en de stad Arlington in Virginia. Dat laten ingewijden weten. Het webwinkelconcern zou daarnaast nog een grote investering in een andere stad gaan aankondigen.