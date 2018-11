'Kleine openingswinst voor AEX'

De Europese toeleveranciers van Apple zullen naar verwachting onder druk komen te staan na het koersverlies van 5 procent voor de iPhone-maker. Een alarmerend bericht van Apple-toeleverancier Lumentum wakkerde de zorgen over een tegenvallende vraag naar de nieuwe modellen van Apple's smartphone aan.

Aan het brexit-front begint de tijd te dringen voor de Britse premier Theresa May. Als er dinsdag geen akkoord is, wordt het steeds onwaarschijnlijker dat er in november een speciale top van de Europese Unie zal komen om een brexitdeal te ondertekenen.

Italië

De Italiaanse regering kan dinsdag nog een herziene ontwerpbegroting voor 2019 in Brussel inleveren. Om middernacht vervalt de officieuze termijn om de vorige maand afgekeurde begroting over te doen. Als Rome geen of onaanvaardbare nieuwe cijfers stuurt, kan de commissie een strafprocedure in gang zetten en boetes opleggen.

Op het Damrak kwam Atrium European Real Estate met een handelsbericht. Het vastgoedfonds heeft het resultaat in de eerste negen maanden van het jaar iets zien afnemen. De afgelopen tijd verliet de onderneming de markten in Hongarije en Roemenië en verkocht het niet-kernactiviteiten in Tsjechië en Slowakije.

Buitenland

Arcadis is door vastgoedoncern Unibail-Rodamco-Westfield uitgekozen om het programmabeheer in goede banen te leiden bij het omvangrijke bouwproject Überseesquartier in Hamburg. Concrete financiële details werden door het advies- en ingenieursbureau niet gegeven.

De Europese beurzen sloten maandag in de min. De AEX-index verloor 0,7 procent tot 526,10 punten en de MidKap zakte 1,6 procent tot 727,70 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tussen 0,7 en 1,8 procent in. Ook Wall Street ging flink omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 2,3 procent lager op 25.387,18 punten. De brede S&P 500 verloor 2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq raakte 2,8 procent kwijt.

De euro bleef hangen rond het laagste niveau sinds juni 2017 en was 1,1250 dollar waard, tegen 1,1252 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 59,16 dollar. Brentolie zakte 1 procent in prijs en werd verhandeld voor 69,44 dollar per vat.