Lavide: Gastvrij Nederland in nieuwe handen

Het gastouderbureau is voor 1 euro overgedaan aan Dirksen, die de komende jaren ook variabele bedragen zal uitkeren afhankelijk van de nettowinst van Gastvrij Nederland. Lavide zei eerder met de verkoop een ,,tumultueuze periode" af te sluiten en zich weer te kunnen richten op de toekomst. Onlangs stapte topman Vincent Poorter terug. Hij slaagde er niet in een accountant te vinden om de jaarrekening van Lavide goed te keuren. Ook lag hij in de clinch met een bestuurder van Gastvrij Nederland.

