Monsanto-deal kleurt cijfers Bayer

De veelbesproken miljardenovername van de Amerikaanse branchegenoot werd enkele maanden terug afgerond. Volgens kenners is de impact van de deal op de cijfers van Bayer nog niet geheel duidelijk. Monsanto verdient doorgaans het meeste van zijn geld in de eerste helft van het jaar.

Bayer sloot het derde kwartaal af met 9,9 miljard euro aan opbrengsten, tegen ruim 8 miljard euro een jaar eerder. Vooral bij de divisie voor gewasbescherming was de overname van Monsanto duidelijk te merken. Hier was sprake van 84 procent meer opbrengsten.

Juridische kwesties

De brutowinst bleef de afgelopen periode met 2,2 miljard euro nagenoeg stabiel. Daarmee presteerde Bayer beter dan waar kenners in doorsnee op rekenden.

Zorgen over de afwikkeling van juridische kwesties rond Monsanto's onkruidverdelger Roundup, die een veroorzaker van kanker zou zijn, werpen een schaduw op toekomstige winstgroei. In de Verenigde Staten hebben 9300 mensen een zaak aangespannen tegen het bedrijf. Mede door zorgen over het Roundup-proces kelderde de beurswaarde van Bayer dit jaar al fors.