Pon roert zich weer bij geplaagd Accell

Biedprijs op de aandelen is 19 euro per stuk. Dat is fors minder dan de ruim 30 euro per aandeel die Pon eerder wilde neertellen voor heel Accell. Pon heeft al momenteel ruim 5 procent van Accell in handen, daarvoor sloot het een deal met Boron Investments. Pon heeft naar eigen zeggen de intentie om voor de langere termijn aandeelhouders te worden van Accell.

De fietsenfabrikant kreeg onlangs de nodige kritiek van aandeelhouders. Zo werd het eerdere bod van Pon op Accell volgens beleggers te snel afgewezen. Verder werd het in omloop brengen van verschillende versies van jaarrekeningen en het aanpassen van informatie over schulden en afspraken met banken, zonder medeweten van de markt, Accell niet in dank afgenomen.