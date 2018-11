Lagere winst voor moederbedrijf Essent

Essen - Energiebedrijf Innogy, moederconcern van het Nederlandse Essent, heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een lagere winst behaald. Dat was volgens Innogy het gevolg van de bijzonder zwakke windniveaus in Groot-Brittannië en Duitsland, waardoor minder stroom werd opgewekt met windmolens.