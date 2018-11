Beurs: Brexit geeft AEX vleugels

De AEX sloot 0,7% hoger op 529,61 punten. De Midkap steeg 0,6% naar 732,02 punten. De koersenborden in Frankfurt (+1,3%) en Parijs (+0,9%) kleurden eveneens groen.

„Beleggers waren in afwachting van wat er gaat gebeuren inzake de Brexit”, zei econoom Stefan Koopman (Rabobank). Toen in het laatste handelsuur werd gemeld dat Groot-Brittannië en de Europese Unie een oplossing zouden hebben gevonden voor de grens tussen Noord-Ierland en Ierland na de Brexit, liepen de koersen op de Amsterdamse beurs op.

Rond het middaguur verschenen ook berichten dat de Italiaanse regering zou vasthouden aan de belangrijkste punten van haar omstreden begroting, waaronder een tekort van 2,4%. Rome heeft tot vandaag de tijd om een herziene begroting in te leveren bij de Europese Commissie.

Dankzij het nieuws dat China’s vicepremier Liu Hu de VS gaat bezoeken, kregen beleggers er meer vertrouwen in dat de leiders van ’s werelds grootste economieën eind deze maand een handelsakkoord zullen bereiken. De handelsoorlog tussen beide landen drukte de beursstemming in de afgelopen maanden.

Wall Street stond vanmiddag hoger. De Dow Jones-index steeg 0,3%, terwijl technologiebeurs Nasdaq 1,3% klom.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging ASML aan kop met een koersstijging van 2,9%. De chipmachinefabrikant kreeg maandag nog een daling van 2% voor de kiezen na tegenvallend nieuws uit de technologiesector.

Biotechnologieconcern Galapagos werd 2,4% duurder. Ahold Delhaize mocht 2,3% bijschrijven. Het supermarktconcern kondigde aan zijn onlineverkopen in drie jaar te willen verdubbelen naar €7 miljard.

KPN pluste 1,3%. Het telecomconcern liftte mee op positieve berichten van branchegenoot Vodafone. KPN benoemde trouwens Babak Fouladi tot eindverantwoordelijke voor technologische en digitale zaken. Hij is afkomstig van MTN, een van oorsprong Zuid-Afrikaans telecombedrijf.

Verzekeraar ASR (-2,1%) was de grootste verliezer in de AEX. Zwaargewicht Royal Dutch Shell daalde 1,4%. De energiegigant had last van de verdere terugval van de olieprijs. Staalfabrikant ArcelorMittal (-0,6%) was eveneens in mineur.

Bij de middelgrote fondsen was TomTom (+3,8%) in trek. Afgelopen weekend werd gemeld dat de navigatiedienstverlener ongevraagde overnamebiedingen zou hebben gekregen van ten minste drie investeringsmaatschappijen, waaronder CVC Capital Partners. Air France KLM ging 4,1% omhoog, gesteund door de aanhoudende glijvlucht van de olieprijzen.

Takeaway zakte 4,4%. De maaltijdenbezorger werd door door Bank of America van de kooplijst gehaald.

Smallcapfonds Accell klom met 25,3% naar €19. Pon, dat vorig jaar tevergeefs een overnamepoging deed, heeft een belang van 5,1% in de fietsenproducent genomen en wil dit tegen €19 per aandeel tot 20% uitbreiden. Accell kondigde aan met Pon in gesprek te gaan.

Funderingsspecialist Sif won 1,6%, na een adviesverhoging door Kempen naar ’houden’.

BinckBank verloor 0,6%, na de aankondiging van broker Bux dat klanten over een paar maanden gratis in aandelen kunnen handelen.

Op de lokale markt steeg Value8 met 6%. Het investeringsbedrijf van Peter Paul de Vries kondigde deze week aan een speciaal dividend van €1,05 per aandeel uit te keren.

