'Kleine welkome opdracht voor Arcadis'

Amsterdam - Ingenieursbureau Arcadis heeft een kleine, doch welkome opdracht binnengesleept met het programmabeheer van het omvangrijke bouwproject Überseesquartier in de Noord-Duitse havenstad Hamburg. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over het bedrijf. Ze wijzen daarbij ook op de tegenvallende eerdere handelsupdate van Arcadis over het derde kwartaal.