Korting hypotheekrente bij verduurzaming huis

Wettelijk is vastgelegd dat huizenkopers 106% van de hypotheekwaarde mogen lenen als zij dit extra geld willen investeren in verduurzaming. Anders is dit slechts 100%.

Maar uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat slechts ongeveer de helft van de banken huizenkopers dit extra geld niet wil lenen, en dat banken die dat wél doen, vaak de rente verhogen.

ASN Bank gaat huizenkopers die €2500 tot €15.000 extra lenen om te investeren in isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp juist 0,1% rentekorting geven.

Aantrekkelijk?

De Vereniging Eigen Huis vindt de stap ’wel positief’, zegt een woordvoerder tegen RTLZ, maar weet niet of 0,1% korting de hypotheek aantrekkelijk zal maken. Het is nog niet duidelijk welke rentepercentages ASN, net als SNS en BLG Wonen dochter van De Volksbank, zal hanteren voor de hypotheken.

Ook de duurzame Triodos Bank stimuleert verduurzaming van huizen. De rente is gekoppeld aan het energielabel en wie extra wil lenen voor duurzame maatregelen, betaalt over dat gedeelte van de hypotheek de helft van de rente.

