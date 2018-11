Topman Telecom Italia moet weg

Elliott dringt aan op een afsplitsing van een meerderheidsbelang in het vaste telefoonnetwerk van Telecom Italia, terwijl Genish juist de controle over dat onderdeel wilde behouden. Nu hebben directieleden die investeerder Elliott vertegenwoordigen bij het telecomconcern tegen Genish gestemd en is zijn mandaat ingetrokken.

Genish werd ongeveer een jaar geleden naar voren geschoven door de Franse telecomreus Vivendi. Dat bedrijf is de grootste aandeelhouder van Telecom Italia.