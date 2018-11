Maken nieuwe regels ontslag makkelijker?

Het ontslaan van werknemers op grond van disfunctioneren is nu ontzettend lastig. Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle ontbindingsverzoeken op grond van disfunctioneren wordt afgewezen. Toch is wachten op de nieuwe wetgeving veelal geen goed idee. De nieuwe ontslagregels worden op z’n vroegst per 1 januari 2020 ingevoerd. De Tweede en Eerste Kamer moeten dan wel eerst hun akkoord geven voor de voorgestelde wetswijzigingen. Bovendien is het de bedoeling dat het ontslagrecht wordt uitgebreid met een zogenoemde cumulatiegrond. Dit houdt in dat sprake moet zijn van diverse ontslagredenen, bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. Het ontslaan van iemand die (alleen) disfunctioneert wordt dus niet eenvoudiger. Beter is het om een verbetertraject in te gaan, waarin concrete, haalbare en meetbare doelen worden gesteld en de werknemers intensief worden begeleid. Als het functioneren niet is verbeterd, kan ontslag worden aangevraagd.

