Twee generaties in kaasgroothandel

„Vroeger was het veel gangbaarder om als tussenhandelaar bij klanten over de vloer te komen”, zegt Noë. Als kind ging hij vaak met zijn vader mee, niet in de laatste plaats omdat hij overal een snoepje kreeg. De liefde voor het product zit wel echt ingebakken, dus dat Noë zijn vader zou volgen lag wel in de lijn der verwachting. „Mijn vader adviseerde me om eerst kijkjes in andermans keukens te nemen. Ik belandde in een toeristische kaaswinkel in Amsterdam.”

Toeristenwinkels

Jeroen Noë Kaas BV in Huizen richt zich als tussenhandel- en partijhandelaar op winkeliers en toeristenwinkels. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen kaasmerk opgezet: Old Friends en Best Friends. Vader en zoon hebben een verschillende kijk op handel. „Ik ben servicegericht en kijk waar je in de kosten kunt snijden, pa is een rasverkoper. We zijn nu vol gas bezig met nieuwe ideeën. Dat is erg leuk en met z’n tweeën kun je snel schakelen.”

Horeca-klanten

Het gezin Noë bestaat uit vier broers, van wie Mark de oudste is. Jongste telg Job is vorige maand ingestapt en bezoekt eens per week de klanten. „Dat werkt veel beter dan een koerier langs sturen. Persoonlijk contact is belangrijk. En hopelijk kan hij zich straks storten op het ontwikkelen van een netwerk van horeca-klanten.” De andere broers hebben nog geen interesse in het bedrijf getoond. Gelukkig, want voor het hele gezin is geen ruimte in het kleine bedrijf.