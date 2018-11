Huizenkoper speelt op safe: kwart zet rente 30 jaar vast

De NHG-hypotheek met een rentevaste periode van dertig jaar is zijn evenknie met tien jaar vaste rente al bijna voorbij. In het vierde kwartaal kiest bij de NHG-hypotheken 22% voor dertig jaar rentevast, en 23% voor tien jaar rentevast, meldt adviesketen Hypotheekshop.

Daarmee dreigt een aardverschuiving in hypothekenland: de rentevaste periode van tien jaar was lange tijd veruit het populairst, en dreigt nu terug te vallen naar plek drie. De rentevaste periode van twintig jaar is op dit moment ruimschoots het populairst: 43% van de huizenkopers met een NHG-hypotheek kiest voor die middenweg.

Volgens Hypotheekshop zijn vooral twintigers en vijftigers erg gecharmeerd van het idee om dertig jaar lang dezelfde hypotheekrente te hebben. Voor die laatste groep betekent een lange rentevaste periode financiële zekerheid tot ver na de pensioendatum. Voor veel vijftigers is het ook de laatste keer dat ze een hypotheekcontract kunnen sluiten zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met hun (toekomstige) pensioeninkomen.

Twintigers die hun rente lang vastzetten, zoeken een voorspelbaar uitgavenpatroon tijdens het ’spitsuur’ van hun leven, de fase waarin ze kinderen krijgen en carrière willen maken. Over tien of twintig jaar geconfronteerd worden met een fiks gestegen hypotheekrente, komt ook hen niet uit.

En hoewel het inderdaad aanlokkelijk klinkt om dertig jaar lang te weten waar je qua hypotheek aan toe bent, en het renteverschil ten opzichte van de kortere rentevaste periodes inderdaad meevalt, waarschuwen financieel adviseurs ook voor de haken en ogen aan zo’n lange verbintenis. „De meeste verhuisregelingen zijn goed en helder, maar zo’n regeling wordt bij een rentevaste periode van dertig jaar wel belangrijker”, zegt Martin Hagedoorn van Hypotheekshop.

Je zit als huizenkoper namelijk ook dertig jaar lang aan dezelfde voorwaarden vast. Als je gaat verhuizen, mag de hypotheek ook niet altijd mee – met alle financiële gevolgen van dien. De Consumentenbond adviseert om de rente voor tien jaar vast te zetten, en met de rente die je daarmee uitspaart extra af te lossen.