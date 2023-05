Mollie beweegt naar toonbank met komst van eigen betaalkastjes

Volgens de in april aangetreden ceo Koen Köppen hebben zijn klanten er steeds vaker behoefte aan om naast e-commerce-transacties ook betalingen in een winkel of horeca-omgevingen af te kunnen handelen. „Klanten hebben een webshop, maar verkopen soms ook tijdens een evenement of een pop-upwinkel”, zegt hij. „Dat willen ze graag binnen hetzelfde ecosysteem, met direct overzicht in alle betalingen en alle functionaliteiten die daarbij horen.”

Kastjes

Oplossingen waarbij smartphones als betaalterminal dienen, draaien in Europa vooralsnog alleen op Android-telefoons en zijn volgens Köppen niet geschikt voor elke situatie.

Köppen denkt met zijn de kastjes niet vaker in het vaarwater van grote branchegenoten als Adyen te komen. De kastjes zijn vooral bedoeld voor Mollie’s bestaande klanten en geen vehikel om de sprong te maken naar de betaalmarkt van grotere bedrijven. „Een mkb-bedrijf wil een ander product dan een grote onderneming. Wat voor ons de grootste klant is, is voor Adyen de kleinste en dat blijft voorlopig zo.”

Volgens Köppen groeit Mollie ondanks het minder florissante economische klimaat ’goed door’, ondanks dat de e-commercemarkt in sommige landen vorig jaar is gekrompen. „Ik ben ervan overtuigd dat ons marktaandeel aan het vergroten zijn, ook al is het moeilijk om te zien hoe de markt zich al geheel ontwikkelt”, zegt hij.