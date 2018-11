Lichte stijging Britse werkloosheid

In de voorgaande driemaandsperiode lag de werkloosheid in Groot-Brittannië op 4 procent, wat het laagste niveau was in 43 jaar. Economen hadden in doorsnee verwacht dat dit cijfer onveranderd zou blijven.

Verder werd gemeld dat de gemiddelde wekelijkse lonen exclusief bonussen met 3,2 procent zijn gestegen op jaarbasis. Dat is de sterkste loonstijging in bijna tien jaar.