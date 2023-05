Sunweb: alle zomervakanties met Transavia-vlucht gaan door

Transavia schrapte eerder veel vluchten vanwege een vliegtuigtekort en waarschuwde dat er ook in de zomermaanden nog vluchten uit het vluchtschema zouden moeten.

Maar Sunweb zegt alle informatie op de websites aangepast te hebben aan de laatste schema’s van Transavia, waardoor vakantiegangers er volgens de organisatie vanuit kunnen gaan dat ze zonder problemen op hun bestemming komen.

Verreweg de meeste klanten waarbij de vlucht gewijzigd of geannuleerd wordt, kunnen alsnog op dezelfde dag naar hun bestemming vliegen. Slechts een hele kleine groep gaat een dag eerder of later heen of terug.

„Sinds mei werkt iedereen bij Sunweb Group met man en macht aan een passend alternatief voor iedereen, en met succes”, verklaart Sunweb-topman Mattijs ten Brink.

Transavia heeft onder andere door de vertraagde komst van leasevliegtuigen en benodigde reparaties te weinig capaciteit. Tot en met juni moesten er daarom al honderden vluchten worden geschrapt. De KLM-dochter kondigt naar verwachting later op de dag aan hoeveel vluchten in juli en augustus er precies niet door kunnen gaan vanwege de problemen.