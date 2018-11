Column: Google Home, Google Money…

Het brengt namelijk werkelijk extra gemak in huis. Dan heb ik het nog niet eens over de encyclopedische kennis die in het kleine apparaatje is opgeslagen. Weten wat de hoogste toren is van Europa? Of hoe de uitkomst luidt van de berekening die je net aan het maken bent? Dat weet Google Home uiteraard allemaal. Je vraagt het gewoon aan je assistent en het antwoord komt onmiddellijk. De assistent wordt dus met spraak bestuurd. Maar dat kennen we toch al? Siri op je iPhone. Of de Alexa van Amazon. Zeker, maar het zelflerende apparaatje van Google, volgestouwd met kunstmatige intelligentie, is wel een stap verder in gebruikersgemak. Het werkt feilloos. Ook omdat het tot zes verschillende stemmen kan herkennen en zo ieder lid van het huishouden een eigen profiel – met eigen agenda en muziek-playlist bijvoorbeeld – kan toekennen. Het apparaatje biedt werkelijk comfort. Omdat het zo soepel werkt. Even weten wat het weer is? Of een taxi bellen: Google Home doet het voor je.

Miljoenen recepten

Je wilt een lekkere, gezonde maaltijd op tafel zetten. Maar niet langer dan twintig minuten koken. Vraag het gewoon je assistent. Die komt met suggesties en leidt je stap voor stap door het recept. Signaal voor pasta al dente over tien minuten? Vraag maar aan de assistent. Even een stap terug, omdat je iets niet helemaal snapte, de assistent is flexibel. Als een behulpzame kameraad. Wel een kameraad die miljoenen kookrecepten kent. Muziek luisteren tijdens het koken? Of de lichten bij de bank dimmen? Vraag het de assistent. O jee, de rode pepertjes zijn op en je hebt ook geen wijn meer in huis. Gelijk maar even een bestelling plaatsen bij Albert Heijn….en u voelt hem al aankomen: daar zit een geweldig verdienmodel voor Google.

Centraal

Want Albert Heijn heeft al een partnership gesloten met Google. Je kan inderdaad je boodschappen voorlezen aan de assistent, waarna AH ze komt thuisbrengen. Desgewenst ook met de snelle service Rappie. Nu al zijn naast AH ook Jumbo, Bol.com, Mediamarkt, KLM te ’vinden’ op het apparaatje. En daar komt de werkelijke kracht van dit wonder van kunstmatige intelligentie naar voren: het centreert allerlei functies en diensten rondom een apparaatje ter grootte van een computermuis (er is ook een iets grotere variant). En omdat het gebruikersgemak zo verbluffend groot is, wordt Google Home naar mijn verwachting een gamechanger. Google verdient natuurlijk al lang bakken met geld als online zoekmachine, eigenlijk als een heel uitgebreide Gouden Gids. Waarbij de bedrijven die het meest betalen het eerst zichtbaar zijn op de ’gids’. Op die manier werd monopolist Google tevens een soort distributiekanaal.

Nieuwe bron

Maar bij Google realiseren ze zich natuurlijk maar al te goed dat de technologie voortschrijdt en alles voortdurend verandert. Daarom investeren ze zo enorm veel geld in kunstmatige intelligentie, met de Google Home nu als een van de belangrijke resultaten. Want de consument die bijvoorbeeld tegen de Google Home zegt: bestel even een pizza voor me, zal niet langs allerlei ’zoekresultaten’ worden geleid. Er worden een aantal pizzaketens genoemd waaruit je kan kiezen, ’vindtechnologie’ dus, vindtechnologie 2.0. Bedrijven zullen ’vechten’ om zich te mogen associëren met de Google Home. Ook omdat ik denk dat als spraaktechnologie echt gemeengoed wordt steeds minder mensen online gaan zoeken naar producten en diensten. De visionairs van Google zijn er dus op tijd bij. En daarom denk ik dat Google met dit kleine apparaatje een nieuwe bron van verdiensten heeft aangeboord. Google Home wordt dus waarschijnlijk Google Money.

Robert Schuckink Kool, Bright New World