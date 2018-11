Ahold wil onlineverkopen verdubbelen

Frans Muller Ⓒ ANP XTRA

Ahold Delhaize wil de komende drie jaar zijn onlineverkopen verdubbelen naar €7 miljard. En fors investeren in de winkels, online en in technologische vernieuwing. Met als doel de omzet in vergelijkbare winkel sterk te laten groeien en zijn marktaandeel te vergroten.