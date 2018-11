Zorgpremie in 2019 5,6% omhoog

Dat blijkt een vergelijking van alle zorgpremies voor 2019. Uiterlijk maandagavond moesten verzekeraars allemaal hun premies bekendmaken.

Van de 56 zorgverzekeringen in het overzicht met alle premies van De Financiële Telegraaf blijven twee zorgverzekeringen net zo duur als vorig jaar. Besured en Promovendum, twee verzekeringen die zich richten op jonge hoogopgeleiden, houden hun tarief voor de basisverzekering gelijk met 2018.

Gemiddelde basispremie

Waar de maandpremie voor basisverzekeringen gemiddeld met 6,22 euro stijgt naar 118,11 euro, loopt het bedrag dat verzekerden bij ONVZ betalen bijna dubbel zo hard op. De kleine zorgverzekeraar die alle verzekerden vrije artsenkeuze geeft, verhoogt de premie van 118,34 euro naar 129,98 euro per maand. Per jaar is de verzekerde dan bijna 130 euro meer kwijt dan in 2018.

De grote vier zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis) verhogen allen hun premies. In tegenstelling tot bij ONVZ stijgen de meeste zorgpremies niet zo hard als het kabinet in september voorspelde (10,33 euro per maand, 124 euro op jaarbasis). Dit komt onder meer doordat verzekeraars hun overreserves aanspreken, door scherpe zorginkoop en door meevallende zorgkosten in 2018.

Goedkoopste zorgverzekering

De laagste zorgpremie van allemaal is die van Zekur. Deze budgetpolis (die zich richt op jongeren en onderdeel is van Univé en het concern VGZ) blijft met een premie van 98,50 euro als enige onder de 100 euro per maand. De duurste basisverzekering is de restitutiepolis van Zilveren Kruis die in 2019 133,75 euro per maand kost. Alle basisverzekeringen dekken dezelfde zorg, maar bij de restitutiepolis van Zilveren Kruis krijg je meer service (ook per post en telefonisch) en kun je bij zorgverleners van je eigen keuze terecht. Bij budgetpolissen of naturapolissen is die keuze beperkter.

Vrije zorgkeuze

Dit jaar stijgen premies van mensen die hechten aan vrije zorgkeuze het hardst. Die lopen met 6,3% op, terwijl budgetpolissen en naturapolissen slechts 5,0% duurder worden.

Eigen risico

Bij vrijwel elke zorgverzekering geldt het ’verplichte’ eigen risico van 385 euro. DSW rekent 10 euro minder. Je kunt als polishouder vrijwillig je eigen risico nog verhogen, tot een maximum van 885 euro. Dan krijg je bij veel zorgverzekeringen ongeveer 20 tot 25 euro per maand korting. De laagste premie bij een verhoogd eigen risico is die van ZieZo (een online label van Zilveren Kruis). Daar betaal je voor een budgetpolis beperkte vrije zorgkeuze 79,85 euro per maand).