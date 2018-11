Leiding Accell gaat praten met Pon

Accell wilde nog niet inhoudelijk reageren op de bieding. Het bestuur en de raad van commissarissen van het Friese bedrijf achter bijvoorbeeld Koga, Batavus en Sparta doen dat op een later moment.

Pon bood 19 euro per aandeel om een belang uit te breiden tot maximaal 20 procent. Pon heeft al ruim 5 procent van Accell in handen. Begin vorig jaar deed Pon nog een poging om heel Accell in te lijven. Pon sprak dinsdag de intentie uit om voor de langere termijn aandeelhouder te worden van Accell.