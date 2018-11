'Hogere opening Wall Street in de maak'

New York - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting hoger openen, na de stevige verliezen een dag eerder. Bemoedigende geluiden over gesprekken tussen China en de Verenigde Staten over het wegnemen van handelsspanningen stuwen het sentiment. Verder blijft de aanhoudende daling van de olieprijzen haar stempel op de markten drukken.