Lagere resultaten voor NN verwacht

Marktvorsers verwachten in doorsnee een operationele winst uit voortgezette activiteiten van 413 miljoen euro, een daling van 18 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die daling doet zich voor bij vrijwel alle segmenten van NN, behalve de Nederlandse afdeling voor niet-levensverzekeringen.

De nettowinst van NN zal naar verwachting flink lager uitvallen. Kenners gaan in doorsnee uit van een nettoresultaat van 285 miljoen euro, terwijl de verzekeraar in het derde kwartaal van 2017 onder de streep 734 miljoen euro overhield. Toen profiteerde NN nog flink van winsten op beleggingen, voornamelijk door een verkoop van staatsobligaties.

Weinig verrassingen

De kapitaalbuffer Solvency II komt volgens de consensus uit op 230 procent. Dat is een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018.

ING schreef in zijn vooruitblikkende rapport weinig verrassingen te verwachten met betrekking tot het derde kwartaal. NN Group kampte in het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld niet met grote schadeposten door storm, zoals in het eerste halfjaar wel het geval was.