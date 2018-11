Benzineprijs kan omlaag na inzakken oliemarkt

Brentolie werd dinsdag al 6,5% lager geprijsd tot $65,35 per vat van 159 liter.

Die aanhoudende daling betekent voor automobilisten mogelijk dat de prijzen aan de pomp omlaag kunnen als pomphouders hun inkoopprijzen doorberekenen aan de klant.

Eerder dit jaar stoof de olieprijs naar $85 per vat. Afgezet tegen de vorige maand is er al een vijfde van de prijs af.

In de VS zakte de prijs van zijn WTI-olie dinsdag liefst 8,3% per vat.

Directe aanleiding is het OPEC-rapport waarin de leden de vraag voor komend jaar naar beneden bijstellen. Ook lijkt een oorzaak de aanval van president Trump op Saoedi-Arabië, dat zijn productie wil gaan beperken.

Afgelopen weken voerden leden van oliekartel OPEC hun productie op, wat tot een lagere prijs leidde. Recent nam China bovendien minder ruwe olie af.

Eerder eiste president Trump een lagere olieprijs, er zou voldoende productie en vraag zijn om die stap te rechtvaardigen, stelde hij. Op Twitter dreigde hij verhuld met stappen tegen Saoedi-Arabië.

Amerikaanse schalieproducenten, die enkele maanden kampten met productie- en vooral transportproblemen vanuit de centrale opslag, zetten hun oliekraan verder open.

Gesomber op beurzen

Een andere reden voor de prijsverlaging is volgens oliespecialist Hans van Cleef van ABN Amro „het negatieve sentiment op de financiële markten”.

Nadat Wall Street dinsdag de beurshandel opende ging de olieprijs verder terug.

Beurzen en beleggingen zakten afgelopen tijd fors in waarde, beleggers vrezen dat de aandelenpiek bereikt is.

„In lijn met die dalingen op de aandelenbeurzen besloten beleggers hun posities in risicovolle beleggingen, zoals olie, te verminderen”, stelt Van Cleef.

’Minder vraag’

Oliekartel OPEC verwacht volgend jaar juist veel minder vraag naar ruwe olie en verwerkte producten.

Naar verluidt overweegt de OPEC samen met zijn bondgenoten zoals Rusland een productieverlaging met 1 miljoen vaten per dag. Dat zou de prijs op termijn, en met vertraging aan de pomp, omhoog kunnen duwen.

