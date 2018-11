Aandelen voor influencers

De heren kennen elkaar uit de tijd dat ze ondernemer op Curaçao waren. Stafleu, eigenaar van een botencharter, was regelmatig te vinden in een van de horecazaken van Vos. Ze hadden een zakelijke klik en besloten samen iets op te zetten. Eerst op het eiland, maar al snel verhuisden de activiteiten naar Nederland.

UEFA Champions League

Beiden hadden een passie voor kleding, maar moesten de sector helemaal ontdekken. Tijdens een ontdekkingstocht langs buitenlandse fabrieken belandden ze in Turkije. Daar hadden ze een - achteraf gezien allesbeslissende - ontmoeting met een vrouw die sieraden maakte en via haar baan als vertaler voor de UEFA Champions League veel bekende ambassadeurs had voor haar armbanden.

„Ze liet foto’s zien van voetballers als Lionel Messi die op hun socialkanalen haar armband showen, indrukwekkend.” De wens om iets met kleding te doen bleef, maar de ondernemers zagen potentie in de armbanden. „We snapten niet waarom dit merk niet wereldberoemd was en stelden voor om samen te werken.”

Adresboekje

Helaas kregen de heren het deksel op de neus toen bleek dat het merk niet was geregistreerd. Ze besloten om in een eigen luxe armbandenlijn te investeren, gemaakt met edelstenen uit Parijs en sluitingen van Nederlands zilver. Vos en Stafleu hadden zelf ook aardig wat bekende Nederlanders in hun adresboekje staan, die op Curaçao geregeld in hun boot of aan de bar hadden gezeten.

Ze zetten influencermarketing in waarbij op een naar eigen zeggen eerlijke manier wordt geprofiteerd van het bereik en continuïteit van bekende mensen. „We hebben aandelen voor deze ambassadeurs in verschillende segmenten vrijgemaakt. Als mede-ondernemers zetten zij hun bereik op sociale media automatisch in, dus daar hebben we geen extra kosten aan.” De twee belangrijkste aandeelhouders zijn voetballer Urby Emanuelson van FC Utrecht en zanger John West.

Terras

Inmiddels is ook kleding aan het assortiment toegevoegd. Stafleu: „We verwerken edelmetaal in alle kledingstukken, produceren maximaal duizend stuks per item en geen collecties. Zo kun je niet verkeerd inkopen.” Verkoop verloopt online en via een aantal kledingwinkels. „We maken proefschetsen op sampleshirts en gaan letterlijk op een terras zitten kijken wat mensen dragen.” Het merk wordt momenteel uitgebreid met onder meer een dameslijn. „Uitrollen doen we het liefst naar de Verenigde Staten, daar ligt voor ons een enorme markt.”