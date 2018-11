Dekkingsgraad pensioenfonds inderdaad onderuit

Fonds PMT, voor 1,2 miljoen Nederlanders in de metaal en techniek, daalde van 104,6 naar 101,9%.

Dat heeft het fonds zelf bekendgemaakt. Als in heel 2019 de dekkingsgraad niet gemiddeld 104,3% is, dreigen in december 2019 kortingen.

Pensioenfonds ABP, het grootste van Nederland, maakt donderdag de dekkingsgraad bekend.

