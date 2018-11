Voorlopig akkoord over Brexit-deal

Het Britse kabinet bevestigde dat alle ministers dinsdagavond naar Downing Street komen om de concept-tekst met May te bespreken.

Tegen de Amerikaanse dollar stoof het pond sterling na de aankondiging van een voorlopig akkoord met 1,4% opwaarts, tegen de euro met bijna 1%. In de avond zwakte dat effect af.

De tekst die Britse onderhandelaars hebben bereikt is op ,,technisch niveau” goedgekeurd, aldus persbureau Reuters. De Europese Commissie heeft dat niet bevestigd.

Volgens Britse media is er nu wel een voorlopig akkoord over het slepende conflict rond de toekomst van het grensverkeer tussen Ierland en Noord-Ierland als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt.

Visa-free

Een volledige Brexit-deal zou daarmee „binnen handbereik” zijn, aldus de Conservatief David Lidington, steun en toeverlaat van premier May. Het Britse minderheidskabinet moet nu intern tot overeenstemming komen.

Dinsdagavond spak de bewindsvrouw in Downing Street inderdaad met de eerste kabinetsleden, volgens insiders heeft May een zware klus om ze allemaal over de streep te krijgen.

Chief Whip Julian Smith van de Conservatieven arriveert dinsdagavond bij Downing Street 10, kabinetsleden werden door premier May gebriefd over het concept-akkoord. Ⓒ AFP

Enkele details lekten uit. De EU laat volgens Reuters inreizende Britten na de Brexit van maart volgend jaar zonder visa naar alle landen van de Europese Unie reizen. Meer details ontbreken.

Kritische leden

Leden van het Britse kabinet komen woensdagmiddag om 14 uur lokale tijd bijeen om de details te bespreken en de concept-verklaring uiteindelijk te ondertekenen.

De weg er naartoe en de afloop is onzeker. Een aantal kabinetsleden heeft zich afgelopen dagen achter de schermen kritisch geuit over de meest recente voorstellen van premier Theresa May, met name over de Noord-Ierse grens.

Ierse grens

De Britten weigerden tot nu toe een zogeheten harde grens met Ierland, inclusief grensposten en controles. De EU wil wel duidelijk zichtbare controle houden over zijn buitengrens. Afgelopen dagen is koortsachtig naar een oplossing voor deze kwestie gezocht.

De minderheidsregering van premier May krijgt gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP, dat zich in het Brexit-dossier kritisch opstelt. Eerder zijn ministers opgestapt uit onvrede over de brexit-aanpak. Waarnemers sluiten niet uit dat meer bewindslieden er de brui aan zullen geven.

In de achterban van May hebben ruim dertig Conservatieven aangekondigd een veel scherpere afscheiding van de EU te willen.

Toonaangevende Conservatieven als Rees-Mogg en ex-minister Boris Johnson zullen zich faliekant tegen uitspreken als het Verenigd Koninkrijk voorlopig tegen de EU blijft aanschurken, meldden zij in reactie. Zij kenden echter toen de details nog niet.

Meer instemming nodig

Voor een akkoord is uiteindelijk toestemming nodig van het Britse parlement, alle EU-lidstaten en het Europees Parlement. De 27 EU-ambassadeurs in Brussel komen woensdag bijeen om de laatste stappen te bediscussiëren en volgende stappen voor te bereiden.

Als alles goed verloopt zou de EU-ministerraad in Brussel mogelijk maandag bijeen komen. Later volgt dan een speciale Brexit-top met EU-regeringsleiders die de laatste details aftikken, waarbij premier May aanwezig zal zijn.

Die EU-top wordt mogelijk zondag 25 november in Brussel gehouden.

