Aanvullende zorgpolis verder uitgekleed

De tragiek van de aanvullende verzekering is dat mensen er pas een nemen, als ze vrij zeker zijn dat ze bepaalde zorg – zoals een beugel of bril – ook echt nodig zullen hebben. Dat maakt de polissen voor verzekeraars verlieslatend, constateerde De Nederlandsche Bank vorig jaar al. De Consumentenbond spreekt van „een zorgabonnement in plaats van een zorgverzekering”.

Bekijk ook: Zoveel duurder wordt de zorgverzekering

Verzekeraars verlagen daarom al een paar jaar op rij de dekking van hun aanvullende verzekering, of ze verhogen de premie. In beide gevallen moet de verzekerde voor dezelfde zorg meer betalen: óf een nog uitgebreider pakket, óf een hogere eigen bijdrage.

Bekijk ook: Alleen zorg bij ongevallen

In 2019 komt daar een nieuwe optie bij, constateerde deze krant eerder deze maand al. De ’calamiteitenpolis’ is er voor echte ongevallen, zonder dekking voor voorzienbare zorg. Voor die laatste categorie kunnen mensen dan sparen, is de gedachte.

De premie voor de basisverzekering stijgt minder hard dan het kabinet op Prinsjesdag voorzag, maar nog altijd met vier tot acht euro per maand.