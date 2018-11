Salvini: Wij buigen niet voor EU

„Ik denk niet dat een Europese Commissie, die al praktisch werkloos is en de dozen al aan het inpakken is, ons een lesje mag leren van rampspoed in Europa”, zegt Salvini tegen EenVandaag. „Als Brussel denkt dat ze ons kunnen afstraffen dan zitten ze ernaast. De Italianen zullen dat niet accepteren.”

De Europese Commissie heeft Italië op de vingers getikt vanwege het te hoge begrotingstekort. Italië zou volgens Brussel alles op alles moeten zetten om de veel te hoge staatsschuld (130% van het bbp, na Griekenland het hoogste percentage van de EU) omlaag te krijgen. De regering van Salvini’s Lega en de Vijfsterrenbeweging wil juist meer uitgeven, onder meer aan een basisinkomen en door het terugdraaien van een verhoging van de penisoenleeftijd. Salvini noemt de maatregelen juist „goed voor Italië”.

Brussel heeft Italië gevraagd een nieuwe begroting op te stellen. De deadline hievoor verloopt vanavond. De kans is echter klein dat de regering nieuwe plannen indient. Salvini zegt dat Italië niets van die ’inmenging’ moet hebben. Wel zou de regering volgens Italiaanse media bereid zijn om de groeiramingen bij te stellen.

Italië houdt zich hiermee niet aan de regels van het Stabiliteits en Groeipact, waar alle EU-landen zich aan hebben gecommitteerd. Na vanavond ligt de bal weer bij Brussel. In het ergste geval kan Italië een boete krijgen van 0,2% van het bbp vanwege het schenden van de begrotingsregels. Een dergelijke boete is echter nog nooit opgelegd.