'Akkoord over grenskwestie brexit in zicht'

De grenskwestie geldt als een hoofdpijndossier in de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de EU. Beide partijen willen voorkomen dat een zogeheten harde grens, met grensposten en controles, ontstaat tussen de EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. Toch wordt al lang gepraat over wat voor regeling getroffen moet worden om dat te voorkomen.

Het is onduidelijk wat nu precies is afgesproken en hoe hard dat akkoord is. De onderhandelaars zouden het maandagavond eens zijn geworden en de tekst vervolgens naar Londen hebben gestuurd. Volgens de bronnen is het te vroeg om te zeggen dat de onderhandelingen al zijn afgerond.

Een BBC-verslaggeefster zegt van een bron te hebben gehoord dat er op ,,technisch niveau’’ een akkoord is bereikt over de ‘scheiding’ tussen de Britten en de EU.