Boze werknemers in actie tijdens Bava AkzoNobel

Op agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering (Bava) stond de uitbetaling van de eerste €2 miljard als kapitaaluitkering in het eerste kwartaal van 2019. In totaal keert AkzoNobel €6,5 miljard uit aan aandeelhouders. Vorig jaar december kregen zij al een voorschot van €1 miljard. Verder kunnen de beleggers nog €1 miljard aan speciaal dividend tegemoet zien en koopt AkzoNobel €2,5 miljard aan eigen aandelen in.

AkzNobel heeft Specialty Chemicals voor €10,1 miljard verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle en het Singaporese staatsfonds CIG. Na aflossing van de schulden bleef daarvan €7,5 miljard over, waarvan €1 miljard achterblijft bij het bedrijf als oorlogskas voor eventuele overnames.

Ontevredenheid

De €2 miljard aan kapitaaluitkering valt erg voordelig uit voor aandeelhouders, omdat daar geen dividendbelasting over betaald hoeft te worden. Onder werknemers is echter grote ontevredenheid ontstaan. Met trommels en veel lawaai vingen zo’n honderd werknemers van de locaties Sassenheim en Wapenveld vingen zij de aandeelhouders op.

,,Ik ben eigenlijk tegen staken, maar wat AkzoNobel nu doet gaat echt te ver”, zegt een 45-jarige kantoormedewerkster van de vestiging in Sassenheim die niet met naam in de krant wil. ,,Dan krijgt het bedrijf zoveel geld, maar wordt op het personeel enorm beknibbeld door bijvoorbeeld de looptijd van de cao iets te verlengen en het tekort in het pensioen te laten bestaan. Het is echt schandalig.”

Pensioen

Het pensioenfonds van AkzoNobel heeft gat van €400 miljoen, omdat het jaren niet heeft kunnen indexeren. De werknemers willen dat AkzoNobel bijstort, nu het concern ruimt €10 miljard heeft ontvangen voor Specialty Chemicals. De top van AkzoNobel beweert echter dat het juridisch onmogelijk is, omdat het pensioenfonds negen jaar geleden op afstand is gezet.

Nils Smedegaard Andersen (l), voorzitter van de raad van commissarissen en Thierry Vanlancker, ceo van AkzoNobel tijdens BAVA. Ⓒ ANP

Werknemers voelen zich in de kou gezet door AkzoNobel, omdat zij vierkant achter het verf- en chemieconcern stonden toen het vorig jaar een bod van €27 miljard van het Amerikaanse verfconcern PPG afsloeg en zelfs weigerde te praten met de Amerikanen.

„Ik voel me echt beduveld”, zegt 55-jarige Karel Olst, die kleurmaker is bij de verffabriek van AkzoNobel in Wapenveld, die zich heeft aangesloten bij de actievoerders. ,,Dan steun je ze volop en dan krijg je stank voor dank.”

Valse hoop

Tijdens de Bava die voor het eerst werd geleid door de kersverse voorzitter van de Raad van Commissarissen, Nils Smedegaard Andersen, de voormalig ceo van de Deense transportreus en containerrederij Møller-Maersk en biermerk Carlsberg, vroeg FNV-bestuurder Erik de Vries de Akzo-top nogmaals het gesprek over de pensioenen aan te gaan. ,,Inmiddels heeft Nouryon, het voormalige Specialty Chemicals, aangegeven wel met ons over de pensioenen te willen praten. Dus het kan wel.”

Akzo-topman Thierry Vanlancker pareerde resoluut met met een indirecte sneer naar nieuwe eigenaar van zijn voormalige chemiedivisie. „Wij doen dat niet, want ik vind dat je geen valse hoop moet wekken.”