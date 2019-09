’Hogere AEX gericht op ECB’

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan de hogere importheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese producten, die hij per 1 oktober wilde invoeren, op te schorten tot 15 oktober. China overweegt daarnaast de import van Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan. De twee landen zullen binnenkort de handelsgesprekken hervatten.

Mario Draghi weet donderdag nog één keer echt de ogen op zich gericht als hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB) voor hij het stokje overdraagt aan Christine Lagarde. Naar verwachting kondigt hij bij de beleidsvergadering van de centrale bank opnieuw stevige maatregelen aan om de Europese economie een impuls te geven. Zo wordt behalve op een verlaging van de depositorente ook gerekend op een nieuw opkoopprogramma van obligaties.

Intertrust

Intertrust kondigde aan dat financieel topman Hans Turkesteen vertrekt bij de financieel dienstverlener. Hij wordt per direct opgevolgd door Rogier van Wijk. Van Wijk werkt sinds 2017 bij Intertrust en is daar momenteel ’group controller’.

Tankopslagbedrijf Vopak heeft een belang van 49 procent genomen in SPEC, een lng-importterminal in Colombia. SPEC is de enige fabriek in het Zuid-Amerikaanse land voor de invoer van lng, of vloeibaar gemaakt aardgas. Financiële details over de deal werden niet gemeld.

SBM Offshore

SBM Offshore staat ook in de belangstelling. De maritiem oliedienstverlener heeft volgens Zembla in 2018 een ernstig vervuild schip laten slopen in India. De gastanker bevatte zeer hoge concentraties kwik en het bedrijf was door een gespecialiseerd bureau gewaarschuwd dat werknemers tijdens het sloopwerk kwikdampen konden inademen.

Ook BAM staat in de schijnwerpers. Volgens Het Financieele Dagblad kan de bouw van een Duitse zeesluis door BAM een van de mogelijke oorzaken zijn van de winstwaarschuwing die het bouwbedrijf in gaf. Bij de bouw van de nieuwe zeesluis is sprake van honderden miljoenen aan kostenoverschrijdingen en van jarenlange vertraging. De problemen zijn inmiddels zo groot dat er wordt gevreesd dat de sluis mogelijk meer dan 1 miljard euro gaat kosten.

De euro was 1,1012 dollar waard, tegen 1,1000 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 56,07 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,5 procent tot 61,11 dollar per vat.